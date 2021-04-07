Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Директор Дома ветеранов войны и труда №1 Санкт-Петербурга Максим Щербаков уличен в получении взятки в виде права на квартиру в центре города, оцененную в 4,8 млн рублей, за которую фактически он заплатил почти в пять раз меньше. Об этом сообщили 7 апреля в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Напомним, 52-летий Щербаков был задержан 17 марта текущего года по подозрению в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получении взятки в особо крупном размере»). Позже суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 мая 2021 года.

Как установили следователи, с февраля по март 2014 года Щербаков договорился с руководством ООО «РоссРента», одним из основных видов деятельности которого являлись операции с недвижимостью, о размещении пенсионеров в Доме ветеранов, а взамен, в качестве взятки, получил права на квартиру в центре Петербурга. Фактическая стоимость квартиры по договору купли-продажи, оформленном на супругу Щербакова, составила 4,8 млн рублей.

«При этом, Щербаков уплатил за данную квартиру всего 1 000 000 рублей», — уточнили в судебной пресс-службе.

Напомним, партия «Единая Россия» намерена приостановить членство Щербакова в ближайшие дни. Он также отстранен от должности главы социального учреждения до вступления в силу приговора суда по его делу.

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