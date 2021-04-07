Душанбе, , 15:20 — REGNUM По состоянию на 7 апреля 2021 года план по весеннему призыву в ряды вооруженных сил Таджикистана выполнен на 56%, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

В районах республиканского подчинения план выполнен на 77%, в Душанбе — на 74,3%, в Хатлонской области — на 45,1%, в Согдийской области — на 43%. В Горно-Бадахшанской автономной области план выполнен на 100%.

Отметим, весенний призыв в ряды вооруженных сил Таджикистана начался 1 апреля 2021 года и продлится до 1 июня.