Киев, , 15:19 — REGNUM На Украине нет необходимости вводить тотальный локдаун, заявил во время заседания правительства 7 апреля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства Украины уверен, что применяемый сейчас т.н. «адаптивный карантин» (когда разные регионы страны сами устанавливают уровень ограничений в зависимости от текущей ситуации) является эффективным и дает результаты.

«В некоторых регионах «красной» зоны наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом, фиксируется уменьшение количества больных и снижения нагрузки на больницы… Если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в «оранжевую» зону. Это в очередной раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости», — заявил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным сервиса Worldometers, Украина 7 апреля оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству обнаруженных новых случаев заболевания. За минувшие сутки, по официальной статистике, коронавирус на Украине выявилиу 15.415 человек, зафиксирован 481 летальный случай, госпитализировали 5587 больных. Ранее власти Украины говорили, что ожидают ухудшения ситуации в ближайшие недели и заболеваемости на уровне 25 тыс. человек в сутки.