Иваново, , 15:17 — REGNUM Договорённости об обеспечении сырьём предприятий Ивановской области достигнуты делегацией региона в ходе визита в Республику Узбекистан, сообщили 7 апреля в пресс-службе правительства региона.

«Один из главных импортируемых товаров из Республики Узбекистан в Ивановскую область — хлопчатобумажная пряжа. В 2020 году объем потребляемой пряжи предприятиями региона составил 60,7 тыс. тонн, или 117, млн долларов в денежном эквиваленте», — сообщила руководитель делегации заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.

В программе визита запланирована встреча с председателем Ассоциации «Узтекстильпром» Илдхомом Хайдаровым и обсуждение вопросов взаимодействия ивановских предприятий с узбекскими текстильными компаниями, реализации новых совместных проектов. Также запланировано посещение узбекско-корейского текстильного технопарка, Международной выставки «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане». В выставочной экспозиции участвуют две ивановские компании «Нейрософт» и «Завод подъемников».