Донецк, , 15:20 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики планируют постепенно отменить комендантский час. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке

Он рассказал, что подобные планы были ещё в прошлом году, однако их осуществлению помешала пандемия COVID-19.

Сначала комендантский час будет отменён на время майских праздников, затем летом ограничения планируют отменить на выходных, и потом полностью избавиться от данного явления, рассказал глава ДНР.

«Я сам являюсь, наверное, самым большим сторонником отмены комендантского часа», — подчеркнул политик.

Пушилин добавил, что многое будет зависеть от поведения Украины и отсутствия боевых действий с её стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР рассказал, что к сентябрю 2021 года до 600 тыс. жителей Донбасса могут стать гражданами России.

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