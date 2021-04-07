Джакарта, , 15:13 — REGNUM Количество жителей Индонезии, привитых второй инъекцией вакцины от COVID-19, достигло 4 482 930 человек, сообщает Kompas.

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Между тем первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 9 132 545 жителей Индонезии.

В общей сложности 1 445 345 медицинских работников получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 1 301 721 человек получили вторую дозу вакцины.

Кроме того, 5 860 273 госслужащих сделали первую прививку от коронавируса и 2 764 219 человек сделали вторую инъекцию вакцины.

На сегодняшний день 1 826 890 пожилых людей привились первой дозой вакцины и 416 990 получили вторую дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4860 случаев заражения SARS-CoV-2.

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