Канберра, , 15:18 — REGNUM Смерть 82-летней женщины спустя несколько часов после введения противокоронавирусной вакцины Pfizer зафиксирована в Австралии. Об этом сообщает 7 апреля местное отделение телеканал Sky News.

Вакцина Pfizer (сс) U.S. Secretary of Defense

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По информации полиции, в штате Квинсленд умерла пациентка дома престарелых. Пока нет точных данных о связи вакцинации и её кончины. Известно, что женщина страдала заболеваниями, у неё были в том числе больные лёгкие.

Вакцина от компаний Pfizer — BioNTech применяется в Австралии в рамках кампании вакцинации, запущенной 22 февраля. Врачи также используют местную вакцину от производителя CSL Limited, её выпускают по лицензии AstraZeneca.

По данным на 5 апреля, медики Австралии сделали около 855 тыс. прививок вакцинами Pfizer и AstraZeneca.

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