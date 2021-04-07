Москва, , 15:11 — REGNUM В РФ могут продолжить расти цены на плодоовощную продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала прогноз Минсельхоза РФ о том, что в РФ не просматривается предпосылок для резкого роста цен на продовольствие.

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«Минсельхоз не уточняет, на какой период даётся этот прогноз и в течение какого времени не предполагается резкого роста цен на товары. Также не уточняется, о каких ценах идёт речь: ценах сельхозпроизводителей или розничных, — заметила Долгова. — По данным Росстата, в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года рекордно вырос импорт картофеля (в 9,6 раза) — одного из основных продуктов питания, особенно малообеспеченных слоев населения. В феврале данная тенденция, скорее всего, продолжилась (пока ФТС опубликовала данные по импорту и экспорту только за январь текущего года). Это отразилось на розничных ценах картофеля, которые в марте выросли на 13,4%».

Долгова подчеркнула, что на цены импортного продовольствия влияет динамика мировых цен и курс рубля, причём второй фактор имеет решающее значение.

«С учётом импорта многих видов плодоовощной продукции в весенний период, а также их выращивания в тепличных условиях российскими хозяйствами, цены на эти товары могут продолжить расти, — сказала Долгова. — Продукты, по которым действуют меры государственного регулирования цен, не будут дорожать в ближайшее время. Продление соглашения с производителями подсолнечного масла и сахара, ценовой демпфер на зерновые обеспечивают ценовую стабильность по данным товарам. Но рост цен на бензин, через затраты на перевозки грузов, в той или иной мере будет влиять на цены всех товаров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин предположил, что Минсельхоз пытается снять с себя ответственность.

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