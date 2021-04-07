Москва, , 15:10 — REGNUM Законопроект, регулирующий использование препаратов офф-лейбл для лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Ирина Яровая и Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

«Согласно законопроекту, препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или назначенные врачебной комиссией, смогут беспрепятственно использоваться в целях излечения детей с существующим порядком обязательного информирования самого пациента», — сообщила Яровая.

При этом инициатива устраняет неопределенность в оформлении оплаты таких препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

Таким образом, лекарственные препараты офф-лейбл приобретают правовой статус для их использования в рамках ОМС и ВМП, говорит парламентарий.

Применение лекарственных препаратов офф-лейбл будут вправе осуществлять федеральные и региональные онкоцентры и медучреждения, где есть детское онкологическое или гематологическое отделение.

Впервые появляется механизм формирования федеральными детскими онкоцентрами перечня эффективно применённых лекарственных препаратов офф-лейбл¸ направляемых в Минздрав с рекомендациями о включении данных препаратов в клинические рекомендации или стандарт оказания медицинской помощи. Порядок рассмотрения рекомендаций будет устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Кроме того, инициатива предлагает и решение еще одного актуального вопроса — для обеспечения непрерывности и комплексности лечения онкологического или гематологического заболевания, возникшего в детском возрасте, предусматривается, что подросток, достигший 18-летнего возраста может продолжить лечение в детском онкоцентре по решению врачебной комиссии.

«Для спасения жизни и здоровья детей должны быть максимально использованы все возможные способы. Иначе быть не может. Врач не должен работать в «партизанских условиях», а должен иметь все возможности для лечения маленького пациента», — убеждена Яровая.

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