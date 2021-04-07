Москва, , 15:26 — REGNUM В настоящее время цены на бензин в России в пересчете на доллары остаются одними из самых низких в мире и в последние годы они растут на АЗС немного меньше общего уровня инфляции по стране. Об этом 7 апреля заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко на вебинаре «Мировой и российский нефтегазовый сектор: после пандемии».

«Цены на бензин в России в последние годы росли даже немного меньше инфляции. И уровень цен на бензин в России и сейчас находится, скорее, на уровне цен в тех странах, где они минимальны. По крайней мере если смотреть в долларах», — приводит его слова ТАСС.

Также Демченко отметил, что корректировка формулы демпфирующего механизма, являющегося одной из мер правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов, не будет способствовать уменьшению продаж топлива на внутреннем российском рынке и позитивным образом скажется на прибыли нефтяных компаний в РФ.

При этом демпфирующий механизм начнет работать в российской нефтяной отрасли с 1 мая текущего года, он предназначен для предотвращения роста цен на российском оптовом и розничном рынке нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз по средней мировой цене на баррель нефти в 2021 году с прежних $50,03 до $58,52 за баррель.