Ереван, , 15:10 — REGNUM Полиция Еревана задержала нескольких участниц женской акции протеста, требовавших отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает 7 апреля «Sputnik Армения».

Десятки женщин устроили акцию протеста, пройдя маршем по центру Еревана до здания правительства. Их лозунги и надписи на платках были направлены против правительства, само здание они забросали яйцами и красными гвоздиками. Цветы напоминали о павших защитниках Карабаха.

Кроме того, активистки написали красной краской слово «предатель» на плитах перед зданием. Полиция задержала 15 женщин.

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