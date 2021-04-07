Нур-Султан, , 15:09 — REGNUM Стоимость жилья на вторичном рынке в Казахстане за март 2021 года выросла на 2%, сообщили 7 апреля в бюро национальной статистики агентства по стратегическом планированию и реформам республики.

Стоимость квадратного метра в новостройках за месяц выросла на 0,5%, аренда — на 0,6%. С начала года вторичное жилье подорожало на 10,4%, новостройки — на 4,7%.

В годовом выражении вторичное жилье подорожало на 22,2%, новостройки — на 8,4%, аренда — на 10,3%. Скачок цен на жилье наблюдался в начале 2021 года.

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