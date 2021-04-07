Москва, , 15:09 — REGNUM В период пандемии перенаселенность Китая дала ему естественное преимущество по сравнению с другими экономиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала мнение российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина, который констатировал, что пандемия коронавируса усилила экономические позиции КНР на мировой арене.

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«Безусловно, последствия пандемии отрицательно сказались абсолютно на всех рынках, так или иначе связанных между собой торговыми отношениями, — сказала Новикова. — Другое дело, что Китай быстрее всех остальных стран смог обеспечить надлежащий контроль над распространением коронавируса в стране. В том числе за счет возможности китайского правительства принимать решения без согласия населения, что сложно себе представить в западном блоке стран. Более того, перенаселенность Китая даёт естественное преимущество стране по сравнению с другими экономиками, которым, наоборот, приходится привлекать мигрантов».

Как подчеркнула Новикова, в Европе и США ситуация выглядит гораздо хуже в связи с третьей волной распространения вируса, что стало причиной вновь вводимых ограничений в различных сферах жизни.

«Это, в свою очередь, напрямую влияет на экономику стран. Тем не менее сложно говорить о каком-либо привилегированном положении Китая по отношению к другим странам», — добавила Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что Китай укрепит свои позиции на рынках целого ряда развивающихся стран.

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