Бишкек, , 15:09 — REGNUM Комитет парламента Киргизии по экономической и фискальной политике рассмотрел инициированный депутатом Бактыбеком Турусбековым законопроект, предлагающий открыть на побережье Иссык-Куля игорную зону для иностранцев, передает «Kaktus.media».

По словам парламентария, из-за введенного девять лет назад запрета на деятельность казино и игорных залов и принятого шесть лет назад закона о запрете на букмекерские конторы и тотализаторы бюджет страны ежегодно недополучает 600 млн сомов (540 млн рублей).

Он также отметил, что деятельность казино также запрещена в России, Казахстане, Китае и США, но в этих странах позволили создать специализированные административные районы с туристическо-развлекательными игорными комплексами.

В свою очередь депутат Дастан Бекешев выступил с предложением легализовать употребление иностранными туристами марихуаны в игровой зоне, открытие которой на Иссык-Куле инициировали его коллеги.

«Если вы хотите, чтобы это место было киргизским Лас-Вегасом, сам бог киргизам дал некоторые растения, которые можно легализовать в этой зоне. Иностранец прилетел, покурил, улетел», — подчеркнул он.

Отметим, что депутаты парламента Киргизии уже не в первый раз предлагают разрешить казино на побережье Иссык-Куля или же на территории бывшей военной базы США близ столичного аэропорта «Манас» и легализовать легализовать употребление марихуаны на территории этой игорной зоны.