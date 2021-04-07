Москва, , 15:09 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Проектом федерального закона, внесенного в Госдуму депутатами от КПРФ, предлагается ввести правовую норму, в соответствии с которой базовая ставка заработной платы педагогических и медицинских работников не может быть ниже двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в субъекте РФ, на территории которого расположены и действуют медицинские и образовательные организации.

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Комитет Госдумы по труду и соцполитике выступил против принятия инициативы. Там обратили внимание на то, что статьей 1331 Трудового кодекса РФ закреплена возможность установления минимальной заработной платы в субъекте РФ региональным соглашением о минимальной заработной плате для работников, работающих на территории соответствующего субъекта РФ. Кроме того, инициативой не предусмотрено, каким образом будет регулироваться установление базовых ставок заработной платы в субъектах РФ, где не заключены региональные соглашения о минимальной заработной плате, а также для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Большинство парламентариев поддержало позицию профильного комитета, законопроект был отклонен.

При этом в Госдуме признали наличие проблемы, однако, считают парламентарии, законопроект нарушит бюджетную систему страны.

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