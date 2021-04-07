Уфа, , 15:13 — REGNUM Ситуацию с закупкой аппаратов искусственной вентиляции лёгких на 180% дороже цены производителя в Башкирии разъяснили в республиканском министерстве здравоохранения. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сообщается, что в 2018 году варьировалась цена закупки по контрактам на аппараты ИВЛ.

«Закупка на электронной площадке была опубликована 14 сентября 2018 года. На аукцион было подано и допущено две заявки. В результате торгов победителем признали ООО «Техинфо», второй участник ООО «Дельрус СП» участия в торгах не принимал. Государственный контракт был заключен 7 ноября 2018 года. Закупались четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких: по два аппарата получили Республиканская клиническая детская больница и Городская клиническая детская больница №17 г. Уфы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что на сайте управления федеральной антимонопольной службы была опубликована информация о том, что республиканское УФАС РФ выявило сговор на торгах между заказчиком и фирмой при закупке аппаратов ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии выявили сговор на торгах при закупке аппаратов ИВЛ