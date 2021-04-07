Уфа, 7 апреля 2021, 15:13 — REGNUM Ситуацию с закупкой аппаратов искусственной вентиляции лёгких на 180% дороже цены производителя в Башкирии разъяснили в республиканском министерстве здравоохранения. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Сообщается, что в 2018 году варьировалась цена закупки по контрактам на аппараты ИВЛ.
Ранее сообщалось о том, что на сайте управления федеральной антимонопольной службы была опубликована информация о том, что республиканское УФАС РФ выявило сговор на торгах между заказчиком и фирмой при закупке аппаратов ИВЛ.
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