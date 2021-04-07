Киев, , 15:08 — REGNUM Большое количество социологических опросов, которые в последнее время публикуют украинские СМИ, свидетельствует о том, что основные политические силы готовятся к досрочным выборам в Верховную раду, заявила 7 апреля в эфире телеканала «Первый независимый» политолог и медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

«Что касается досрочных выборов… С одной стороны, власть, конечно же, их бы не хотела, но, с другой стороны, готовятся к досрочным выборам уже практически все. Потому что, посмотрите — у нас не проходит ни одной недели без социологических опросов… Когда еще мы в период межвыборный видели столько социологии? Не было такого» — отметила эксперт.

Говоря о ключевых внутриполитических событиях, Чугаенко обратила внимание, что активисты «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука организовали митинг в поддержку «Партии Шария», которую сейчас пытается запретить украинская власть. По мнению эксперта, оппозиционные силы демонстрируют конструктивное поведение, «объединяясь против беспредела, который эта власть устраивает».

«То есть, мы видим, что в тот момент, когда «слуги народа» Зеленского, по сути, самоизолируются, конструктивные политические силы объединяются против этой власти и, соответственно, против беспредела, который эта власть устраивает ‑ и за Украину, за украинское будущее», — заключила политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 6 апреля Окружной административный суд города Киева продолжил рассмотрение иска министерства юстиции Украины о запрете «Партии Шария». В ходе рассмотрение дела в поддержку «Партии Шария» активисты «Оппозиционной платформы — За жизнь» организовали у здания суда массовый митинг, в котором приняли участие народные депутаты Рады от фракции ОПЗЖ, более 200 представителей организации «Патриоты — За жизнь» и молодежного крыла ОПЗЖ. Для наибольшего резонанса активисты провели автопробег в поддержку «Партии Шария», в котором приняли участие около 100 автомобилей.