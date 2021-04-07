Донецк, 7 апреля 2021, 15:10 — REGNUM Запрос на получение российских паспортов жителями Донецкой Народной Республики существенно превышает возможности миграционной службы республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.
Он призвал жителей ДНР приходить в миграционную службу с уже проверенными документам для того, чтобы облегчить работу чиновников и ускорить процесс паспортизации.
Пушилин также назвал общее число российских граждан, живущих на территории Донбасса:
Глава ДНР пообещал ускорить процесс паспортизации населения региона.
Напомним, ранее представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник призвал Россию дать возможность жителям Донбасса избирать и быть избранными в России.
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