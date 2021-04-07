Донецк, , 15:10 — REGNUM Запрос на получение российских паспортов жителями Донецкой Народной Республики существенно превышает возможности миграционной службы республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.

Он призвал жителей ДНР приходить в миграционную службу с уже проверенными документам для того, чтобы облегчить работу чиновников и ускорить процесс паспортизации.

Пушилин также назвал общее число российских граждан, живущих на территории Донбасса:

«Это практически 250 тыс. российских граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики… Совместно с Луганском к сентябрю мы планируем выйти вплоть до 600 тыс».

Глава ДНР пообещал ускорить процесс паспортизации населения региона.

Напомним, ранее представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник призвал Россию дать возможность жителям Донбасса избирать и быть избранными в России.

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