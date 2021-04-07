Грозный, , 15:07 — REGNUM В Чечне приняли участие в прививочной кампании 35 402 жителя региона. Более половины их них — 25 498 человек — получили уже второй компонент вакцины, сообщили 7 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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За последнюю неделю в Чечне отмечается рост активности в вакцинации лиц пожилого возраста. Число граждан старше 60 лет, пришедших на прививочные пункты, увеличилось на 9%.

По словам министра здравоохранения Эльхана Сулейманова, записались на вакцинацию через портал госуслуг около 12 тыс. жителей Чечни.

Как ранее сообщил глава минздрава республики, низкая активность лиц пожилого возраста в вакцинации объясняется кавказским менталитетом, для того, чтобы пожилые пошли на пункты вакцинации, необходима разъяснительная работа уважаемых людей, в том числе религиозных лидеров. В этих целях было заключено соглашение между минздравом и Духовным управлением мусульман.

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