Ярославль, , 15:04 — REGNUM В Ярославле троллейбус 8го маршрута столкнулся с «Шевроле Лачетти». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Ярославской области.

Место происшествия Vk.com сообщество «Подслушано в Ярославле»

Авария произошла на улице Елены Колесовой около 14 часов дня 7 апреля. Водитель «Шевроле» госпитализирован, степень повреждений пострадавшего на данный момент устанавливается.

В троллейбусе в момент аварии ехало 10 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и виновник происшествия.