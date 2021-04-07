Ярославль, 7 апреля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Ярославле троллейбус 8го маршрута столкнулся с «Шевроле Лачетти». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Ярославской области.

Vk.com сообщество «Подслушано в Ярославле» Место происшествия

Авария произошла на улице Елены Колесовой около 14 часов дня 7 апреля. Водитель «Шевроле» госпитализирован, степень повреждений пострадавшего на данный момент устанавливается.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3236696" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В троллейбусе в момент аварии ехало 10 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и виновник происшествия.