Бишкек, , 15:03 — REGNUM В интернете появилось видео, на котором молодой человек погасил Вечный огонь на площади Победы в столице Киргизии, пишут киргизстанские СМИ.

При этом неизвестный вандал кричал «Даканса!» и «Я потушу Вечный огонь!».

Правоохранительные органы смогли установить личность осквернившего памятник советским солдатам и офицерам, павшим в боях во время Великой Отечественной войны, и задержать его.

18-летний вандал сознался в совершенном преступлении и извинился, объяснив свои противозаконные действия «желанием хайпануть».

Возмущенные пользователи киргизского сегмента соцсетей выразили негодование в связи с аморальным поступком и потребовали судить молодого человека за вандализм по всей строгости закона.