Киев, 7 апреля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Минздрав Украины заявляет, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает средств, изначально предусмотренных на эти цели.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

Об этом на заседании правительства 7 апреля заявил глава ведомства Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр напомнил, что при формировании и утверждении госбюджета — 2021 министерство здравоохранения получило 4 млрд грн на вакцины с обещанием при необходимости оперативно дофинансировать закупки.

«Мы уже проводили совещание по дополнительному финансированию… Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% украинцев, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин… На сегодняшний день эти потребности, по нашим подсчетам, ориентировочно составляют 6,5 млрд гривен», — заявил Степанов.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленскийзаявил о заключении контракта с корпорацией Pfizer на 10 млн доз вакцины против коронавируса. 1 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин, и буквально в ближайшие дни ожидается утверждение контрактов еще на 15 млн доз. Власти Украины не сообщают, сколько госбюджету будут стоить закупленные вакцины, ссылаясь на соответствующие условия контрактов.