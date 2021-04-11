11 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Антон Подгайко, , 13:30 — REGNUM Трамвай — один из первых видов общественного транспорта. Сейчас почти по всему миру используется стандартная колея шириной 1520 мм и стандартные вагоны. Но трамвай не всегда был таким. Формат 1000 мм, «узкой» колеи, возник на этапе становления железнодорожного движения. Узкоколейная железная дорога сохранилась в Пятигорске, Калининграде и Евпатории.

Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM Старые вагончики и сегодня возят пассажиров по кривым рельсам Антон Подгайко © ИА REGNUM

Трамвайные рельсы сильно пострадали во время Великой Отечественной войны Антон Подгайко © ИА REGNUM

Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Пятигорский трамвайный парк один из старейших в России, первый трамвай поехал в Пятигорске 1 сентября 1903 года. С тех пор маршруты много раз перестраивались, сегодня кое-где ещё можно встретить рельсы от старых маршрутов, выглядывающие из асфальта, но сохранилась узкая 1000 мм колея.

Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Трамвайные рельсы сильно пострадали во время Великой Отечественной войны, но затем трамвай восстановили с прежней шириной колеи и сейчас в Пятигорске работает 7 маршрутов.

Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Формат 1000 мм, «узкой» колеи, возник на этапе становления железнодорожного движения. Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

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