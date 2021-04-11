Антон Подгайко, 11 апреля 2021, 13:30 — REGNUM Трамвай — один из первых видов общественного транспорта. Сейчас почти по всему миру используется стандартная колея шириной 1520 мм и стандартные вагоны. Но трамвай не всегда был таким. Формат 1000 мм, «узкой» колеи, возник на этапе становления железнодорожного движения. Узкоколейная железная дорога сохранилась в Пятигорске, Калининграде и Евпатории.

Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Старые вагончики и сегодня возят пассажиров по кривым рельсам
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Старые вагончики и сегодня возят пассажиров по кривым рельсам
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Трамвайные рельсы сильно пострадали во время Великой Отечественной войны
Трамвайные рельсы сильно пострадали во время Великой Отечественной войны
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM

Пятигорский трамвайный парк один из старейших в России, первый трамвай поехал в Пятигорске 1 сентября 1903 года. С тех пор маршруты много раз перестраивались, сегодня кое-где ещё можно встретить рельсы от старых маршрутов, выглядывающие из асфальта, но сохранилась узкая 1000 мм колея.

Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM

Трамвайные рельсы сильно пострадали во время Великой Отечественной войны, но затем трамвай восстановили с прежней шириной колеи и сейчас в Пятигорске работает 7 маршрутов.

Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Формат 1000 мм, «узкой» колеи, возник на этапе становления железнодорожного движения. Ставропольский край, Пятигорск
Формат 1000 мм, «узкой» колеи, возник на этапе становления железнодорожного движения. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Узкоколейная трамвайная дорога существует в Пятигорске с 1903 года. Ставропольский край, Пятигорск
Антон Подгайко © ИА REGNUM

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