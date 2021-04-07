Нижний Новгород, , 15:02 — REGNUM В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали по подозрению в коррупции начальника отдела материально-технического обеспечения поликлиники №2 Федеральной таможенной службы Андрея Ясенева. Об этом сообщили сегодня, 7 апреля, в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах Ясенев получил 2 млн рублей в качестве «вознаграждения» от предпринимателей за лоббирование их интересов при заключении контрактов на поставку товаров для нужд поликлиники.

При этом он использовал ложные сведения о стоимости предметов закупки и сформировывал завышенную начальную цену контрактов, а также обеспечил условия для победы афиллированных с ним фирм на госаукционах.

Против задержанного начальника отдела возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Теперь ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы и штрафом в размере до 140 млн рублей.