Бухарест, , 15:07 — REGNUM Обнародованы комплектации обновлённого седана Dacia Logan. Об этом сообщается 7 апреля на сайте 32car.ru.

Новинка будет представлена в двух версиях — Essential и Comfort. При этом начальная комплектация будет оснащаться системой блокировки колес (ABS), помощником при экстренном торможении, системой экстренного вызова E-Call, светодиодными фарами и таким же дневными ходовыми огнями, датчиком давления в шинах, регулятором и ограничителем скорости, а также помощником при старте с холма и стальными дисками на 15 дюймов.

В салоне модели будут установлены: внутреннее зеркало заднего вида с опцией день / ночь, подушки безопасности (передние, боковые и шторки), радио, автоматическое освещение, передние автоматические стеклоподъемники, а также рулевое колесо, которое можно будет регулировать по высоте.

В следующей комплектации появится климат-контроль, водительское кресло с регулировкой по высоте, передний подлокотник, откидные столики на спинках передних кресел для задних пассажиров, наружные зеркала с подогревом и электрорегулировкой, Media Display Evolution с тачскрином на восемь дюймов, а также парктроник.

В качестве силового агрегата у новинки будет однолитровый мотор TCe производительностью 100 л. с. Агрегатируется он с шестиступенчатой «механикой». Модель будет переднеприводная.

С места до 100 км/ч новый Dacia Logan разгоняется за 11,6 секунды. При этом его максимальная скорость составляет 186 км/ч.

Напомним, в феврале 2021 года компания Dacia проводила испытания нового Logan Stepway Wagon.

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