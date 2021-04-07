Бишкек, , 15:00 — REGNUM Госавтоинспекция предлагает внести в законодательство Киргизии изменения, которые позволят увеличить с 50% до 70% скидку за своевременную оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом заявил пресс-секретарь ГУОБДД Тилек Исаев, передает «24.kg».

По его словам, поправки могут затронуть только штрафы в размере до 1 тысячи сомов (900 рублей), и при условии, если нарушитель в течение 15 дней уплачивает такой штраф.

В список нарушений, на которые хотят ввести 70% скидку, вошли:

превышение скорости на 10 — 20 км/ч,

игнорирование требований дорожных знаков и дорожной разметки (кроме выезда на полосу встречного движения),

нарушение правил остановки и стоянки,

несоблюдение безопасной дистанции и нарушение правил обгона,

нарушение правил пользования внешними осветительными приборами и предупредительными сигналами.

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