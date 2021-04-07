Бишкек, , 14:58 — REGNUM В Киргизии вакцинацию от коронавируса разрешили проводить только государственным медицинским учреждениям. Об этом сообщила начальник управления министерства здравоохранения и соцразвития Айнура Акматова, передает «Кабар».

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По ее словам, в госклиниках информацию о каждом получившем прививку от коронавирусной инфекции заносят в общую базу данных, состояние каждого пациента отслеживается, а также ведется строгий учет по каждой дозе вакцины.

Представитель минздрава отметила, что с начала кампании по вакцинации населения, стартовавшей в республике 29 марта, были провакцинированы 644 человека.

Также Акматова заявила, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить частным клиникам принять участие в вакцинации жителей Киргизии от коронавируса.

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