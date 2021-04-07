Стокгольм, , 15:32 — REGNUM Уровень распространение коронавирусной инфекции в Швеции продолжает расти. Это происходит уже восьмую неделю подряд, несмотря на неоднократные призывы к гражданам соблюдать карантинные ограничения. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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По словам главы отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселль, для такого развития событий существует несколько причин. Однако, прежде всего, главным виновником ухудшения эпидемиологической ситуации в стране является «британский» штамм коронавируса. Виселль отметила, что во многих регионах на него приходится 90% случаев заражений.

«Затем мы видим в отчетах региональных администраций, что, несмотря на то, что многие руководители предприятий тщательно соблюдают правила, среди всего населения в целом ощущается усталость и снижение выносливости», — заявила в ходе пресс-конференции Виселль.

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