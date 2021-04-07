Стокгольм, , 15:24 — REGNUM Стокгольм по-прежнему демонстрирует наихудшие показатели по темпам вакцинации от COVID-19 в Швеции. Ни в одном другом лене не привили так мало людей, как в столице. Об этом в своей авторской статье написала журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин.

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«C тех пор как у нас в Швеции вакцинация от COVID-19 началась после рождественских праздников, Стокгольмский регион занимал последние строчки в списке. Менее пяти процентов населения полностью вакцинированы в самом густонаселенном регионе страны, где проживает чуть менее 25% всех шведов, в то время как в Готланде этот показатель более чем в два раза выше.

Магнус Тюберг, отвечающий за распределение вакцин в Стокгольме, говорит, что это потому, что в лене проживает очень много молодых людей. Конечно, это не объяснение, потому что лица моложе 18 лет, согласно действующему графику, не должны проходить вакцинацию. Кроме того, вакцины в регионах распределяются в зависимости от структуры их населения.

Я думаю, что у этой низкой цифры есть совершенно другие объяснения. Одно из них заключается в том, что надо быть ясновидящим, чтобы привиться в Стокгольме.

В минувшие выходные в городской больнице Sabbatsberg внезапно и временно была объявлена вакцинация людей старше 75 лет. Очереди были длинными, но могли бы быть и больше — если бы выбранная группа была проинформирована заранее», — написала Меллин.