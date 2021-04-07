Тверь, , 14:56 — REGNUM Индивидуальные программы развития будут разработаны для ряда муниципалитетов Тверской области. Об этом говорилось 7 апреля на заседании правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени. На заседании рассматривались системные меры поддержки муниципальных образований региона с недостаточно высокими темпами социально-экономического развития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«У наших муниципалитетов разный потенциал по развитию сельского хозяйства и промышленности, уровню инфраструктурной обеспеченности и транспортной доступности, по кадровому потенциалу. И это дает разные возможности по привлечению инвестиций. Задача правительства Тверской области — оказать содействие в формировании дополнительных возможностей для развития тех территорий, где нужно привлечь инвестиции, создать новые рабочие места. Мы должны обеспечить качество жизни граждан вне зависимости от муниципалитетов, где они проживают», — подчеркнул Игорь Руденя.

В числе основных направлений работы для развития муниципалитетов глава региона назвал газификацию территорий — это существенно повысит привлекательность районов, доступность инфраструктуры.

Также Минэкономразвития региона проанализировало социально-экономическую ситуацию районов Верхневолжья — учитывались показатели по демографии, промышленному и сельскохозяйственному производству, строительству, новым социальным и инфраструктурным объектам, привлечению инвестиций, работе финансово-бюджетной системы. Согласно данным исследования, в поддержке в большей степени нуждаются Краснохолмский и Лесной муниципальные округа, Жарковский, Молоковский, Сонковский и Спировский районы.

Для этих муниципалитетов разработают индивидуальные программы развития на пятилетний период, программы будут содержать поддержку для действующих предприятий, стимулирование открытия новых производств, пространственное развитие территорий, привлечение инвесторов. Муниципалитеты смогут стать участниками областной Адресной инвестиционной программы с уровнем софинансирования на реализацию проектов не более 1%. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение районов, льготное субсидирование бизнеса, налоговые преференции.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник подчеркнул, что такое внимание к районам даст уверенность местным жителям в перспективах развития территорий, что благоприятно отразится на демографической ситуации.

Также на заседании обсуждались вопросы развития монопрофильных территорий региона. Сейчас в Верхневолжье их насчитывает семь: это поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово, города Западная Двина, Кувшиново, Удомля. В городе Кувшиново создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), за 10 лет здесь планируется создать свыше 1200 новых рабочих мест, привлечь более 15 млрд рублей инвестиций. Заявлена реализация на ТОСЭР сразу нескольких якорных инвестиционных проектов. В 2021 году планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития и в Удомельском городском округе. В числе основных преференций для резидентов ТОСЭР — предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30% до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога. Также предусмотрены федеральные меры поддержки по предоставлению льготных займов и субсидий на развитие инфраструктуры инвестпроектов на монотерриториях.