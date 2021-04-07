Москва, , 14:56 — REGNUM На Кипре ограничительные мероприятия действуют как для местных жителей, таки для и для иностранных туристов. Никаких поблажек туристам нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Любые передвижения граждан и туристов с 23:00 до 05:00 запрещены. В остальное время туристу разрешено покидать отель два в день только после получения разрешения по sms-сообщению.

В выходные дни (в субботу и воскресенье) выходить из отеля по sms туристам можно три раза в день. Вместо sms-сообщения они могут заполнить специальный бумажный бланк, например, чтобы отправиться на экскурсию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кипре во всех отелях для туристов внедрены усовершенствованные протоколы охраны здоровья, безопасности и гигиены.

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