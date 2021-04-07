Москва, 7 апреля 2021, 15:02 — REGNUM В Кремле не могут сказать, является ли проверка Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) этических норм при испытаниях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» обычной практикой, а потому за оценкой этого решения лучше обратиться в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 7 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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«Честно говоря, мы не знаем, является ли это обычной практикой европейского агентства или не является», — сказал он в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к подобным заявлениям.
«Я просто, естественно, не владею такой информацией», — добавил пресс-секретарь президента РФ.
Также Песков уточнил, что такой вопрос логичнее задать РФПИ, находящемся в «непосредственном контакте» с ЕМА и принимавшем участие «в подготовке всех необходимых документов, данных и информации, которые связаны с процессом регистрации этой вакцины в ЕС».
«Поэтому я не могу дать этому оценку», — пояснил он.
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Как сообщало ИА REGNUM, ЕМА на будущей неделе проверит соответствие этическим и научным международным стандартам проведение клинических исследований российской вакцины «Спутник V».