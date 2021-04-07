Ташкент, , 14:54 — REGNUM Власти Ташкента ввели мораторий на размещение, установку, модификацию и выдачу паспортов объектов наружной рекламы, сообщили 7 апреля в пресс-службе хокимията (администрации) города.

Соответствующее решение принято депутатами Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов 27 марта. Мораторий введен для создания единого реестра объектов наружной рекламы.

В хокимияте отметили, что запрет не распространяется на саму рекламу, размещенную на уже установленных объектах. В случае нарушения моратория, все новые рекламные объекты будут демонтированы.

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