Вена, , 15:00 — REGNUM Публикация в австрийской газете Der Standart вызвала возмущение посла Украины в Австрии Александра Щербы. Свою реакцию чиновник изложил в социальной сети Twitter.

Автор материала назвал происходящее в Донбассе гражданской войной на Украине, поскольку по обе стороны лини фронта находятся граждане одной страны.

«Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие — с одной стороны, украинские — с другой. Но это не оккупация, а «гражданская война» для Der Standard», — возмутился Щерба.

Напомним, вопреки украинской пропаганде, Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а выступает в роли одного из посредников между Украиной и Донбассом. Гражданская война в стране была развязана по приказу Киева вскоре после государственного переворота 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что употребление термина «Донбасс» с начала 2000-х годов планомерно навязывается Украине российской пропагандой и российскими спецслужбами.

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