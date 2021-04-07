Вена, 7 апреля 2021, 15:00 — REGNUM Публикация в австрийской газете Der Standart вызвала возмущение посла Украины в Австрии Александра Щербы. Свою реакцию чиновник изложил в социальной сети Twitter.
Автор материала назвал происходящее в Донбассе гражданской войной на Украине, поскольку по обе стороны лини фронта находятся граждане одной страны.
Напомним, вопреки украинской пропаганде, Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а выступает в роли одного из посредников между Украиной и Донбассом. Гражданская война в стране была развязана по приказу Киева вскоре после государственного переворота 2014 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что употребление термина «Донбасс» с начала 2000-х годов планомерно навязывается Украине российской пропагандой и российскими спецслужбами.
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