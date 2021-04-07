Вашингтон, , 15:18 — REGNUM США и Иран хотят вернуться к ядерной сделке, разорванной бывшим президентом США Дональдом Трампом. Но обе страны не хотят выглядеть теми, кто идет на уступки оппоненту. Вот почему так сложно вдохнуть новую жизнь в соглашение, которое не позволит Ирану создать ядерное оружие. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

«Когда обе стороны встретились в Вене впервые с тех пор, как Трамп расторгнул соглашение в 2018 году, делегации отказались сидеть в одной переговорной комнате. Вместо этого дипломаты из Германии стали посредниками между иранской и американской делегациями, чтобы они таким образом могли косвенно разговаривать друг с другом.

Цель переговоров состоит в том, чтобы обе стороны начали следовать заключенному в 2015 году при Бараке Обаме соглашению, которое не позволит Ирану обогащать уран до такой степени, чтобы он мог производить ядерное оружие.

ЕС, Китай и Россия, которые также подписали соглашение, всегда пытались сохранить его. С тех пор, как Джо Байден стал президентом, считалось само собой разумеющимся, что соблюдение соглашения обеими сторонами является лишь вопросом времени.

Оказалось, что легче это сказать, чем сделать.

Байден хочет, чтобы в Иране сначала заявили о намерении соблюдать соглашение, после чего Соединенные Штаты снимут некоторые санкций. Президент Ирана Рухани считает, что Соединенные Штаты должны отменить санкции, прежде чем можно будет говорить о том, что Иран снова будет соблюдать соглашение.

У обоих лидеров есть силы, с которыми приходится считаться в своих родных странах.

Байден не хочет, чтобы его считали слабым в отношении Ирана, страны, которую многие американцы, наряду с Китаем, считают злейшим врагом США», — написал Ханссон.