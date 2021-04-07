Кострома, , 15:44 — REGNUM Главу фермерского хозяйства в Островском районе будут судить за причинение имущественного ущерба департаменту агропромышленного комплекса Костромской области. Об этом со ссылкой на материалы прокуратуры региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Незаконченная стройка © Наталья Диева

По версии следствия, в 2017 году фермер получил крупный грант на реконструкцию помещения для содержания крупного рогатого скота. Однако, 5 миллионов рублей из регионального бюджета были потрачены на собственные нужды предпринимателя. Вернуть деньги департаменту предприниматель не захотел.

Против фермера возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб». Дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Костромы. Максимальная санкция данной статьи предусматривает крупный штраф и лишение свободы на срок до 5 лет.

Отметим, что такие случаи для Костромской области не единичны. В марте 2021 года правоохранители сообщали о возбуждении уголовного дела против предпринимателя из Шарьи, получившего субсидию в размере 1, 1 миллиона рублей по фиктивным документам. Летом 2020 года уголовные дела были возбуждены против фермеров из Островского и Нерехтского районов. В первом случае бизнесмен потратил субсидию на погашение долгов своей семьи, во втором глава фермерского хозяйства предоставил чиновникам фиктивные документы, чтобы получить 3 миллиона рублей от государства.

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