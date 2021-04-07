Волгодонск, Ростовская область, , 14:52 — REGNUM На первом в Ростовской области мусороперерабатывающем заводе (МЭОК) к сортировке отходов подключили искусственный интеллект. Об этом сообщает региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) «Экоцентр».

"Машина распознаёт «полезную» фракцию в любом состоянии, даже смятую и сильнозагрязнённую. Программа позволяет регулировать скорость отбора, устанавливать количество отбираемых фракции и другие необходимые характеристики», — пояснил заместитель директора филиала компании «Экоцентр» Виталий Пушкарский.

С начала запуска предприятия в Волгодонском районе прошло уже три месяца. За это время межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс принял около 250 тыс. кубометров мусора. Вторичное сырьё отбирается как вручную, так и с применением новейшей техники. Картон, полиэтилен, алюминиевые и жестяные банки, стекло прессуют для отправки на перерабатывающие заводы. Остальной мусор, непригодный для переработки, захоранивают на предназначенном для этого полигоне.

ИА REGNUM сообщало, что первый мусороперерабатывающий завод, расположенный в Волгодонском районе, заработал в январе 2021 года. Это первое из восьми предприятий, создание которых ведётся уже много лет. Объём инвестиций составил около 1 млрд рублей.

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