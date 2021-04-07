Сеул, , 14:54 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, с которой обсудил пути укрепления двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров южнокорейский дипломат выразил благодарность правительству Швеции за вклад в построение мира на Корейском полуострове, а глава МИД Швеции выразила поддержку уислиям Сеула по установлению мира в регионе.

Чон Ый Ён также пригласил высокопоставленных лиц Швеции принять участие в саммите ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который состоится в Сеуле в мае текущего года.