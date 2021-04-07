Самара, , 14:58 — REGNUM Исполняющего обязанности начальника асфальтобетонного завода в Самарской области обвинили в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб один человек. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в конце апреля 2020 года в Елховском районе на асфальтобетонном заводе осуществлялся демонтаж горизонтальной винтовой мешалки емкости по модификации битума. В какой-то момент произошел взрыв и возгорание газопаровоздушной смеси. Следователи считают, что это произошло из-за того, что обвиняемый допустил нарушение технологии производства ремонтных работ.

Сообщается, что в итоге один рабочий получил тяжелые травмы, ещё один работник погиб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, материалы которого переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре вынесен приговор по делу о гибели рабочего после падения крана.