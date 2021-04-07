Киев, , 14:49 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают катастрофическую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом на фоне провала процесса вакцинации — согласно официальным данным, страна вышла на первое место в Европе по суточному числу выявленных заболевших, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 апреля.

Политический эксперт Елена Дьяченко отмечает, что Украина могла бы самостоятельно наладить производство вакцины от коронавируса, и тогда ситуация была бы совсем другая — но власть в целом и минздрав в частности провалили эту задачу. Она констатировала, что власть провалила вакцинацию, уточнив, что переговоры о покупке вакцины надо было начинать еще год назад.

«Для страны 60 миллионов доз вакцин для 30 млн граждан — это солидный госзаказ. И год назад, получив правительственные гарантии на него, украинские производители точно бы нашли и у кого купить лицензию на производство вакцин, и какое недостающее оборудование завезти для такого производства… Но нет. Закупки провалены, о собственном производстве и создании запасов вакцин за год так никто и не подумал. Депутатки правящей партии с красными волосами выпученными глазами назидательно рассказывают в эфирах, растягивая гласные на манер западно-украинских диалектов, что найти вакцину невозможно» — возмутилась эксперт, саркастически отметив, что «айсбергу все равно, какая музыка звучит на «Титанике» и какого цвета волосы и лосины у актрис».

В свою очередь политический эксперт Роман Губриенко отметил, что Украина и сегодня способна производить вакцину от коронавируса.

«Давайте не забывать, что мы умеем не только стоять с протянутой рукой и просить всякие там «ковишилды» и «коронаваки» третьего сорта. Украина способна и сама производить вакцину против коронавируса. Харьков имеет все шансы стать фармацевтической столицей Украины, потому что харьковский «Биолек» благодаря Медведчуку получил все условия, чтобы производить «Спутник V»», — подчеркнул он.

Губриенко напомнил, что лидер оппозиции Виктор Медведчук еще в конце 2020 года договорился на уровне российского президента Владимира Путина о том, чтобы РФ передала Украине лицензию и технологию производства вакцины «Спутник V».

«Вся производственная и научная база у нас есть еще с советских времен. Договоренности о формуле, лицензии, сырье были заключены между Медведчуком и Путиным еще в конце прошлого года», — отметил он, добавив, что Украина уже в апреле-мае могла бы иметь собственную вакцину от коронавируса.

«Простой расчет: пять-шесть месяцев на то, чтобы запустить производство. 500−600 тысяч доз в месяц — объемы производства. Мы бы уже в апреле-мае имели украинскую версию «Спутник V» и могли бы прививать украинцев своей вакциной. Но все это требует действий, принятия решений, и ответственности за них, а власти удобнее мечтать про Pfizer», — резюмировал политический эксперт Роман Губриенко.