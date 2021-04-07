Москва, , 14:48 — REGNUM Учитывая эффект низкой базы, в 2021 году можно ждать положительной динамики российского ВВП по сравнению с 2020 годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Красильников. Так он прокомментировал прогноз российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина о том, что рост экономики РФ в 2021—2022 годах существенно превысит докризисные темпы развития.

«По итогам 2020 года наблюдалось существенное сокращение ВВП (на 3,1%), связанное с пандемией и последовавшим падением спроса на энергоресурсы. Также существенным фактором явилось сокращение платёжеспособного спроса населения и, как следствие, сокращение оборота в сфере торговли и услуг. Поэтому, учитывая эффект низкой базы, в 2021 году естественно ожидать положительной динамики ВВП по сравнению с 2020. При этом говорить о полном восстановлении после пандемии пока рано», — сказал Красильников.

По его словам, если принять во внимание то, что в ряде стран опять вводятся локдауны, сложно рассчитывать на поддержание стабильного спроса на энергоресурсы и благоприятную конъюнктуру цен на нефть.

«Долгосрочное восстановление и поддержание положительных темпов роста потребует дополнительных мер, направленных на стимулирование как инвестиций, так и потребительского спроса. Но, учитывая цели по инфляции, которые ставит ЦБ, и повышение ключевой ставки для их достижения, единственным инструментом для стимулирования экономического роста становится фискальная экспансия», — сказал Красильников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Делягина, нет никаких оснований надеяться на экономический рост РФ в 2021 году.

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