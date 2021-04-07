Грозный, , 14:46 — REGNUM В Чечне погиб бывший мэр города Аргуна Ибрагим Темирбаев. Его машина сорвалась в обрыв со скалы на трассе между Шатоем и Грозным, пишет издание Baza в своем Telegram-канале. Инцидент произошел утром 6 апреля. Мэр скончался от полученных при падении травм.

Напомним, Ибрагим Темирбаев работал в должности мэра Аргуна — второго по численности населения города Чечни — с 2004 года по 2019 год. После его оставки на должность мэра был назначен дальний родственник главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров. О дальнейшей трудовой деятельности Темирбаева ничего не сообщалось, как и о причинах его отставки.

Стоит отметить, что в настоящее время информации о гибели экс-мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева на сайтах правоохранительных органов нет. Подтверждения факта ДТП и обстоятельств его гибели не приводится на официальном портале МВД и ГИБДД.

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