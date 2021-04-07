Москва, , 14:54 — REGNUM Выплаты семьям с детьми позволили избежать ухудшения ситуации с бедностью в России. Об этом глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил 7 апреля во время выступления на пленарном заседании в Госдуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Доплаты семьям на ребёнка, которые были проведены, до трёх лет и разовые выплаты в целом предотвратили рост бедности в стране на 2%», — уточнил Кудрин.

Он назвал такие выплаты одной из наиболее эффективных мер по борьбе с бедностью. Благодаря ей не произошло существенного ухудшения ситуации, отмечен только небольшой рост бедности.

Как сообщало ИА REGNUM, Кудрин рассказал также, что в России может появиться ещё один критерий для определения бедности.

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