11 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 12:00 — REGNUM 24 апреля 2021 года на Москве-реке планируют завершить подготовку судов речного флота и открыть речную навигацию.

База ГУП «Мосводосток». Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

База ГУП «Мосводосток». Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

База ГУП «Мосводосток». Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Суда на берегу. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Суда на берегу. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Суда на берегу. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Суда ГУП «Мосводосток», за исключением нескольких, не ходят по реке в межнавигационный период. В холодный сезон суда технически обслуживаются и ремонтируются. Сейчас ремонт завершается, и суда спускаются на воду.

Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Спуск судна «Пресня» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

После открытия навигации речной флот «Мосводосток» будет выполнять уборку от плавающего мусора, ликвидировать масляные пятна на воде, убирать иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков.

Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM