Ярославль, , 14:42 — REGNUM Контрольно-счётная палата Ярославской области выявила нарушения при реконструкции парка «30-летия Победы» в областном центре. Об этом со ссылкой на отчёт палаты сообщает портал «ЯрНьюс».

Парк 30-летия Победы City-yaroslavl.ru

Работы в парке проводились в 2019 году по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Как выяснили аудиторы, условия контракта при исполнении были нарушены.

«Выявлен факт замены оборудования детской площадки российского производства на зарубежное с последующей заменой при исполнении контракта опять на оборудование российского производства, что повлекло удорожание стоимости работ на сумму 800 тыс. рублей; неправомерное включение в муниципальный контракт по благоустройству работ по ремонту сцены, не предусмотренных проектом на сумму 600 тыс. рублей», — говорится в отчете палаты.

Заказчиком работ выступило «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля. Оно попыталось устранить замечания контролирующих органов. Но при повторной проверке опять вскрылись проблемы.

«В ходе проверки устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки 2019 года, установлено неэффективное (нерезультативное) использование бюджетных средств в парке «30-летия Победы» на общую сумму 487 тыс. рублей, выразившееся в принятии и оплате работ по устройству: освещения без предъявления подрядчиком документации о выполнении технических условий для присоединения к электрическим сетям, асфальтобетонного покрытия дорожно-тропиночной сети площадью 757,02 кв. м, резинового покрытия детской площадки площадью 203 кв. м ненадлежащего качества», — отметили аудиторы.

Заказчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с подрядчика пени и неустоек. Городские власти хотели взыскать штраф за невыполненные работы в 1,38 миллиона рублей, а также неустойку в 121 тысячу. В итоге иск городских властей суд удовлетворил только частично, подрядчик заплатит 259 тысяч рублей санкций за неисполненный контракт.

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