Контрольно-счётная палата нашла нарушения в реконструкции парка в Ярославле
Ярославль, 7 апреля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Контрольно-счётная палата Ярославской области выявила нарушения при реконструкции парка «30-летия Победы» в областном центре. Об этом со ссылкой на отчёт палаты сообщает портал «ЯрНьюс».
Работы в парке проводились в 2019 году по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Как выяснили аудиторы, условия контракта при исполнении были нарушены.
Заказчиком работ выступило «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля. Оно попыталось устранить замечания контролирующих органов. Но при повторной проверке опять вскрылись проблемы.
Заказчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с подрядчика пени и неустоек. Городские власти хотели взыскать штраф за невыполненные работы в 1,38 миллиона рублей, а также неустойку в 121 тысячу. В итоге иск городских властей суд удовлетворил только частично, подрядчик заплатит 259 тысяч рублей санкций за неисполненный контракт.