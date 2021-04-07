7 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что на территории страны нужно разместить вооружение и батальоны США или других стран. Украинцы не понимают, зачем это нужно американцам и «нищей» Украине?

Оксана Переможенко, , 19:37 — REGNUM 6 апреля в эфире украинского телеканала «Эспрессо» бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на Украине якобы для «обеспечения безопасности» нужно разместить вооружение и батальоны США или других стран. Он заявил:

Павел Климкин Иван Шилов © ИА REGNUM

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины «Я являюсь большим фанатом, чтоб американцы разместили на нашей территории элементы инфраструктуры, вооружения и американских сил, даже ограниченно. Вот такой американский батальон где-то около Мариуполя или возле Херсона… И тогда вот мы будем на все сто процентов восточным флангом НАТО. И граница обороны НАТО будет проходить по нашей границе. Так, как это будет, когда мы, собственно, формально вступим в НАТО… Лучший вариант, сценарий обеспечения нашей безопасности — это размещение дружественных подразделений и вооружений, элементов инфраструктуры не только американцев. Это могут быть бритты, канадцы, балтийские страны, поляки, кто угодно».

Слова бывшего украинского министра вызвали критику со стороны некоторых жителей страны. Свое мнение люди выразили под видеозаписью фрагмента эфира с участием политика в YouTube-канале «Эспрессо».

»Климкин вообще здоров или нет? Страна, которая уже 7 лет воюет, будет размещать у себя подразделения НАТО? То есть автоматически НАТО вступает в войну с Россией? А НАТО это надо?» — спросил Alex V.

БТР-80 ВСУ U.S. Army Europe Images

«Ничему история не учит, будет как в Грузии», — добавил Шурик Крылов.

«Шепелявый (комментатор обращается к Климкину, имеющему дефект речи, — О. П.), какой американец будет воевать за Украину с Россией, они будут воевать вашими людьми, приказывая вам за океаном», — считает Вазир Б.

«Удивляюсь. Прямым текстом чувак говорит, что линия фронта будет проходить через нашу страну, и никого это не коробит. Хочется спросить, вы отдаете себе отчет, что линия фронта — это линия бедствия?! Это разруха, смерть, беженцы, страдания. А не лучше ли, наоборот, заявить, что мы в этой разборке взбесившихся альфа-самцов участие не берем, занимаем позицию нейтралитета, и тот, кто первый сунется к нам с оружием, тот будет объявлен нашим врагом, а его враг — нашим союзником…», — отметил Борт Один.

«А этот сказочник что сделал на посту министра? Что же не договорился про постоянные учения с сывочолым гетьманом (так на Украине называют бывшего президента Петра Порошенко — О. П.). Война мешала или схемы мутить времени не оставляли на оборону страны?» — задал вопрос Давид Утман.

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«И что изменится, если США разместят у вас военные базы?! США начнет вам диктовать свои условия. Глупцы», — отметил Miner Man.

Посол США на Украине Уильям Тейлор во Львове U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«А американцы захотят умирать за Украину?» — задал риторический вопрос автор под псевдонимом Сила Смысла.

«Вас, депутатов ненасытных, кормим, и этих еще корми. А народу вы что скажете?.. Климкин, а Вы у народа спросили? Хотят ли они в НАТО? Мы и так нищая страна, будем еще этих оккупантов кормить, дармоедов», — резюмировал Игорь Ш.

Напомним, в 2014 году Украина развязала войну против Донецкой и Луганской народных республик, не признавших антиконституционный переворот, приведший в феврале 2014 года к свержению законно избранной украинской власти. Украинская пропаганда утверждает, что в Донбассе украинская армия уже семь лет якобы воюет с Россией. В этой связи американцы регулярно оказывают Киеву военную «помощь».