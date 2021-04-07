Джакарта, , 14:41 — REGNUM Министр национального развития Сухарсо Моноарфа отправится в Восточный Калимантан, чтобы определить нулевую точку, которая будет использоваться в качестве местоположения государственного дворца в новой столице, сообщает Kompas.

Первое, что нужно сделать, — это разметить границы новой столицы. Около 5600 гектаров выделили под строительство государственной территории.

Сухарсо Моноарфа оптимистично настроен в отношении строительства государственного дворца. Политик надеется, что 17 августа 2024 года президент сможет отпраздновать годовщину независимости Индонезии в новой столице.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииподелился проектом нового государственного дворца, который построят в новой столице на Калимантане.

Подробнее в материале: Глава Индонезии поделился проектом новой столицы и президентского дворца