Мадрид, , 14:50 — REGNUM Испанский автопроизводитель Seat представит 15 апреля в Шанхае обновлённые модели Ibiza и Arona. Об этом сообщает издание Europa Press со ссылкой на главу компании Уэйна Гриффитса.

Отмечается, что Seat Ibiza является «культовой» моделью, которая внесла свой вклад в успех бренда. С момента своего появления в 1984 году Ibiza стал самым производимым автомобилем Seat.

«Ibiza — одна из основополагающих моделей успеха Seat: за пять поколений было продано почти шесть миллионов единиц», — сообщил Гриффитс.

Он также отметил, что Arona, в свою очередь, стала вторым самым продаваемым автомобилем Seat в 2020 году.

Напомним, компания Ford планирует представить на автовыставке в Шанхае в конце апреля 2021 года обновлённый седан Escort.

Читайте также: Обновлённый седан Mercedes-Benz CLS представлен официально